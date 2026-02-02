女優の有村架純（32）の姉でタレントの有村藍里（35）が2日、自身のインスタグラムを更新し、髪をバッサリ切った新スタイルを披露した。「髪バッサリと切りました」と短くつづり、あごのラインで切りそろえたヘアスタイルでほほ笑むショットを投稿。これまでは鎖骨あたりにかかるミディアムヘアで、10センチほどカットした印象。春の訪れを前に新しい季節にぴったりのヘアに変身した。フォロワーからは「似合ってます」「