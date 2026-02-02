オリックス・吉田輝星投手が、今キャンプ2日目で初めてブルペン入り。30球を投じ、昨年3月に受けた右肘のトミー・ジョン手術後は最速となる143キロを計測した。「リハビリでは一番早い球速でした。初球から135キロとか出ていたので。ユニホームを着られるとちょっと腕を振ってしまうので、もうちょっと抑えていきたい」手術後から過酷なリハビリを続け、昨季トミー・ジョン手術を受けたオリックス投手の中では唯一支配下契約