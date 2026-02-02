守備練習するヤクルト・中村悠＝浦添WBC日本代表のヤクルト・中村悠が着々と調整を進めている。2日の守備練習では扇の要としてチームをもり立て、ブルペンでは新人の増居（トヨタ自動車）の投球を受けた。14日から始まる代表の強化合宿に向け「いい状態で臨めるように取り組んでいる」と笑顔で語った。前回大会の決勝は大谷と九回にバッテリーを組み、世界一の瞬間を味わった。「かけがえのない財産。また（大谷と）会えるので