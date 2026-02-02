【楽天ブックス：「Nintendo Switch 2」入荷予約】 2月2日18時頃～ 実施 楽天ブックスにて「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」の入荷予約が本日2月2日18時頃より行なわれている。 Switch2の単品販売が楽天ブックスにて再開。クレジットカード決済限定で、一人1点までの数量制限が設けられており、2月6日以降より発送予定となっている。なお、このほかにも楽天ブックスでは