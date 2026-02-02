ドジャースのベテランのフレディ・フリーマン内野手（３６）が今季への思いを語っている。２０２２年に６年契約を結び、満了まであと２年だが「４０歳まで現役を続けたらかっこいい」と意欲は衰えを知らず、米メディア「ＡＭ５７０ＬＡスポーツ」に「１６２試合出場を目指します。準備は万端です。もし監督から?休みを取ってほしい?と言われたら、私はその瞬間から戦うつもりです。私の心構えはすべての試合に出場することで