フリーは1月29日、「キャリアに関するアンケート調査」の結果を発表した。調査は1月16日〜19日、20〜50代男女のうち、昇進・転職意向のある会社員646名、および副業・独立意向のある会社員633名を対象にWebアンケート方式にて行われた。独立意向についてはじめに、「いつかは独立して自分の会社や事業を持ちたいという気持ちはありますか?」と尋ねたところ、「副業・独立意向層」の55.6%が「準備、情報収集を進めている」と回答。