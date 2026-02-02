タレントのマツコ・デラックスが２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。北海道札幌市と福岡県福岡市の類似点について力説する一幕があった。この日の番組では、日本の二大都市についてネット上で福岡在住の大学生が「札幌には（デパートの）東急がある。国立大は近いが、国際空港は遠い。ラーメンはしっかり具を！」、「福岡には阪急がある。国立大は遠いが国際