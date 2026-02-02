L’Arc-en-Ciel L’Arc-en-Cielが今夏、東京ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪 万博記念公園で開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」にヘッドライナーとして出演する。同フェスは8月14日、15日、16日の3日間にわたり開催され、出演アーティストの出演日程は後日発表される。 「SUMMER SONIC」は2000年の初開催以来、世界的アーティストを数多く迎えながら、時代性と多様性を両立させたラインナ