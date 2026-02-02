東京時間17:49現在 香港ハンセン指数 26775.57（-611.54-2.23%） 中国上海総合指数 4015.75（-102.20-2.48%） 台湾加権指数 31624.03（-439.72-1.37%） 韓国総合株価指数 4949.67（-274.69-5.26%） 豪ＡＳＸ２００指数 8778.60（-90.55-1.02%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81233.75（+510.81+0.63%） ２日のアジア株は総じて下落。トランプ米大統領から次期米連邦準備制度理事会（