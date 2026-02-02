ユーロ圏１０年債利回り格差仏５９、伊６２ｂｐと落ち着く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:24時点）（%） ドイツ2.843 フランス3.434（+59） イタリア3.463（+62） スペイン3.215（+37） オランダ2.914（+7） ギリシャ3.46（+62） ポルトガル3.203（+36） ベルギー3.374（+53） オーストリア3.138（+30） アイルランド3.108（