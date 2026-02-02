山形県内では先週末から最上地方で雪害事故が相次ぎ、新庄市では屋根の雪下ろし作業をしていたとみられる72歳の男性が死亡するなど2人が死亡、7人がけがをしました。新庄市では1月31日夕方、建設業の72歳の男性が自宅敷地内の車庫の近くで雪に埋もれているのが発見され、その後、死亡が確認されました。死因は低体温症による急性心不全でした。現場からは「雪庇落とし」と呼ばれる棒状の道具が見つかっていて、警察は男性が雪下ろ