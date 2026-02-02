国産レアアースの開発にむけて大きな一歩です。政府は、南鳥島沖で水深6000メートルからレアアース泥の回収に世界で初めて成功したと発表しました。先ほど公開された映像。海底に向けてレアアースを回収するための機材がゆっくりと降ろされていきます。たどり着いたのは深海6000メートル。周囲には深海魚も。そして、船上に勢いよく泥水が上がってきました。レアアースを多く含むとされるレアアース泥です。日本の最東端・南鳥島沖