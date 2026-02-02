きょう午後、群馬県桐生市の信用金庫に男が押し入り、現金を奪って逃走しました。男は店内に不審な箱を残して逃げたということです。警察によりますと、午後1時ごろ、桐生市の信用金庫に男が押し入り、従業員の女性（50代）に「金を出せ、早くしろ」と言って拳銃のようなものを突きつけ、現金200万円を奪って逃げたということです。女性は警察の聞き取りに対し、拳銃のようなものについて「玩具に見えた」と話しているということで