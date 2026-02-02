２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）に比べて１円０９銭円安・ドル高の１ドル＝１５４円８８〜９０銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、前週末と同じ１ユーロ＝１８３円６０〜６４銭で大方の取引を終えた。