日本バスケットボール協会は2月2日、男子日本代表を率いるトム・ホーバスヘッドコーチとの契約終了を発表した。 ホーバスHCは女子日本代表を「東京2020オリンピック」準優勝に導くと、2021年9月に男子日本代表の指揮官に就任。「FIBAバスケットボールワールドカップ2023」でアジア最上位19位の成績を残し、「パリ2024オリンピック」の出場権獲得に大きく貢献した。 指揮官の契約