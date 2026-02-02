「NBAドラフト2026」に向けて、球団幹部たちの視察は当然のようにスタートしている。NBA関係者の視線は、カンザス大学のシューティングガードであるダリン・ピーターソンと、ブリガムヤング大学（BYU）のフォワードであるAJ・ディバンツァ、早くもこの2人に集中しているようだ。 『ESPN』がNBA球団のスカウトや幹部20名を対象に実施したアンケートでは、ピーターソンが1