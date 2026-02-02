TVアニメ『多聞くん今どっち!?』に登場する劇中アイドル・F/ACEのファーストアルバム『NAUTICAL STAR』の発売が決定。あわせて、第5話のエンディングで初披露された「RAIN」 のノンクレジット映像が公開された。 参考：『多聞くん今どっち!?』師走ゆき×早見沙織対談アニメ化で広がった“推し活”の熱量 本作は、主人公の高校生・木下うたげがハウスキーピングのバイトで、推しの大人気アイドル・F/ACE（フェ