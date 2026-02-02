レアル・マドリーに所属するイングランド代表MFジュード・ベリンガムが負傷。約1か月の離脱を余儀なくされそうだ。1日に開催されたラ・リーガ第22節でラージョをホームに迎えたR・マドリー。先発出場したベリンガムだったが、前半10分に負傷してFWブラヒム・ディアスとの交代を余儀なくされた。チームは2-1の勝利を収めたものの、スペイン『アス』や『マルカ』によると、左足の半腱様筋を負傷したベリンガムは約1か月離脱す