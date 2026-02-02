セレッソ大阪は2日、昨季限りで退団したMF平野佑一の移籍先がヌグリ・スンビランFC(マレーシア)に決定したと発表した。24年に浦和からC大阪に加入した平野。在籍2年目を迎えた昨季はJ1リーグでの出場はなく、今年1月5日に昨季限りでの契約満了が発表されていた。平野はクラブを通じ、「大変お久しぶりです。皆さんにしっかりとお別れを伝えられずごめんなさい。無事チームが決まったこのタイミングで想いを伝えたいと思いま