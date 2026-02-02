山形県内では、雪害事故が相次いで発生しています。 【写真を見る】雪害事故相次ぐ新庄市では2日間で3人が背骨や頭蓋骨を折るなどの大ケガ（山形） 新庄市では除雪中に転倒した女性が背骨を折る大けがをしました。 きょう午後２時半ごろの新庄駅前です。雪が降り続き、駐車場の看板は雪に埋もれてしまっています。 午後３時現在の新庄市の積雪は１７２センチで、平年の１．８倍となりました。 こうした中、除雪中の事故が