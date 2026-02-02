TCL JAPAN ELECTRONICS（TCL）は1月30日に、日本の住環境に最適化したルームエアコン「AI節電エアコン」シリーズを発売した。価格はオープンで、実勢価格は6畳用（TAC-P2225I-W）が8万円前後、8畳用（TAC-P2525I-W）が9万円前後、10畳用（TAC-P2825I-W）が10万円前後、14畳用（TAC-P4025I-W）が12万円前後。●基本性能を徹底的に磨き上げた日本専用設計モデル「AI節電エアコン」シリーズは、もっとも使用頻度の高いサイズ帯で