アヤックスのDF冨安健洋がエクセルシオール戦で実戦復帰オランダ1部アヤックスは2月1日、エールディビジ第21節でエクセルシオールと対戦し、2-2で引き分けた。DF冨安健洋が484日ぶりに公式戦復帰を果たしたが、チームは2点のリードを守りきれずドロー決着となった。カタール・ワールドカップ前後から負傷に苦しんできた冨安は、昨季限りでアーセナルとの契約を解除。約半年の無所属期間を経て、12月にアヤックスへ加入し実戦復