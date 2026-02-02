水戸FW渡邉新太が半年間の特別大会について言及Jリーグは2月2日、東京都内で百年構想リーグ開幕イベントを行った。第2部では各クラブの選手が取材対応を行い、初のJ1を戦う水戸ホーリーホックのFW渡邉新太は、昇降格のない半年間の特別大会を「本当にめちゃくちゃありがたい」として、「鹿島とのダービーは特に楽しみ」と思いを語った。水戸は2000年に参入して以来、J2で最長26シーズンを戦ってきた。「J2の番人」というフレー