日経平均株価 始値53575.37 高値54247.15 安値52655.18 大引け52655.18(前日比 -667.67 、 -1.25％ ) 売買高24億7893万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆588億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅続落、朝方急騰後に軟化し後場下げ加速 ２．米株市場では次期FRB議長人事を受け、軟調な地合