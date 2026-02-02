大雪の影響で、ＪＲ北海道は２月３日も間引き運転を実施すると発表しています。千歳線では１時間に１～３本を運休。札幌・新千歳空港を結ぶ快速エアポートについても１時間に１、２本程度運休。また、函館線でも１時間に１、２本を運休します。 また、夜間の除雪作業を行うため、学園都市線や千歳線で最終列車の繰り上げも実施されます。学園都市線の札幌発最終列車は午後１１時０８分当別行きとなっていて、すでに