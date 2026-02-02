バレーボールの国内トップリーグチームによる、バレーボール教室が諫早市で行われました。 教室を開いたのは、バレーボール国内トップリーグ “SV.LEAGUE” に所属する「ウルフドッグス名古屋」です。 九州のバレーボールを盛り上げようと初めて行われた教室には、県内の小学生約80人が参加しました。 （ウルフドッグス名古屋 山田 脩造選手）