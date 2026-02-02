伊豆シャボテン動物公園が運営する屋内型ふれあい動物園「アニタッチ MARK IS 静岡」で、世界最小のキツネとして知られるフェネックの赤ちゃん3頭が順調に成長している。3つ子は2025年12月3日に誕生し、オス1頭、メス2頭。【写真】カワイイ！生まれて間もない頃のようす…世界最小のキツネ「フェネック」母親のサキは出産直後から赤ちゃんを抱え、授乳するなど熱心に子育てを続けているという。3頭はいずれも母乳をしっかりと