◇プロ野球・巨人春季キャンプ(1日、宮崎)巨人の阿部慎之助監督が会場に響いた騒音に機転をきかしファンを笑顔にしました。春季キャンプ初日にトークショーに出席した阿部監督は「ワクワクして宮崎に入りました」と話し、今季のテーマだったり、どんなシーズンにしたいか話している時に、会場中に「ブーンブーン」とバイクの大きな音が響き渡ります。ファンが心配する中、阿部監督は音のする方を指し「盛り上がってますね。歓迎し