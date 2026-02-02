バスケットボール男子日本代表の馬場雄大（30＝長崎）が2日、自身のXを更新。契約終了が発表された男子日本代表ヘッドコーチのトム・ホーバス氏（59）への思いをつづった。「彼が日本バスケ界全体に光をもたらしてくれました。様々な意見があると思います。だけど、僕達選手は強い気持ちを持って進むしかありません。この判断が正しかったと、そして、組織として、日本代表として、もっとより良いものに出来るようこれからも精