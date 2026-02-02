生成AI開発で協定を結んだ山形新聞社の佐藤秀之社長（右）、新潟日報生成AI研究所の鶴間尚社長（中央）、新潟日報社の馬場幸夫常務＝2日午後、山形市山形新聞社（山形市）は2日、自社の記事データを活用した生成人工知能（AI）「山形新聞生成AI」の提供を早ければ3月にも始めると発表した。地元企業や自治体の生産性向上、課題解決のサポートを目指す。佐藤秀之社長は「一日も早く価値あるサービスを届けたい」と話している。A