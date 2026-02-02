ラファ検問所のエジプト側で、待機する救急車＝2日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】エジプトとの境界にあるパレスチナ自治区ガザ最南部のラファ検問所が2日、人の往来のため再開された。イスラエル当局者が明らかにした。命の危機がある住民約2万人が域外治療を望んでおり、救命につながるとみられる。ただ往来の人数は限定され、国連やイスラム組織ハマスが求める検問所を通じた支援物資搬入のめどは立っていない。ラフ