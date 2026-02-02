衆議院選挙について、激しい選挙戦が展開されていますが、争点が分かりにくいなどという指摘もあります。「イット!」では、党の幹部に独自インタビュー。2日は、日本維新の会の吉村代表です。日本維新の会・吉村代表のインタビューはこの週末、フジテレビの社内で行われました。宮司愛海キャスター：短い選挙戦ですが、ここまでの手応えは？日本維新の会・吉村代表：「維新頑張れよ」と言ってくださる方も多くいらっしゃるので、最