「広島春季キャンプ」（２日、日南）広島の１軍キャンプに参加している滝田一希投手（２４）が２日、左肘の違和感を訴え、練習を切り上げた。練習開始前にチームを離脱。宮崎市内の病院でＭＲＩ検査を受け、左肘にダメージがあることが確認された。４日に群馬県内の病院で精密検査を受け、今後の対応を決める。滝田は今季が３年目の左腕。２３年度のドラフト３位で入団し、昨季は７試合で防御率２・１６をマークしていた。