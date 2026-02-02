【プロ野球】春季キャンプ・中日（1日／沖縄）【映像】足を上げて“一時停止”？ 涌井の芸術的ピッチング練習プロ野球の春季キャンプが1日から各地でスタート。今年で40歳、プロ22年目を迎える中日ドラゴンズ・涌井秀章投手の“芸術的な”投球練習に、ファンも酔いしれている。プロ21年目のシーズンとなった昨年は12試合に登板し4勝6敗、防御率4.12の成績に終わった涌井。チームに