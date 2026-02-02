1月30日、元モデル・女優の江夏詩織が、自身のInstagramを約1年ぶりに更新。近況を報告し、話題になっている。江夏といえば、昨年再結成して話題になった『RIP SLYME』のSUと2017年に不倫騒動を起こし、SUとの活動休止とその後のグループ活動休止の遠因を作ったことで知られる。「当時、SUさんは歌手の大塚愛さんと婚姻中でした。2017年4月に『FRIDAY』の報道で不倫関係が明らかになったのですが、当時の江夏さんの“不倫匂わ