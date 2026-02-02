シロカは、水道工事不要ですぐに使えるタンク式の「食器洗い乾燥機 SS-M171」を2026年2月21日に発売します。カラーはメタリックウォームグレー。実売価格は3万9380円（税込）。 「食器洗い乾燥機 SS-M171」（メタリックウォームグレー） 記事のポイント 工事不要で使い始められるので、賃貸住宅などでも簡単に導入できます。排水用のホースをシンクやバケツ等につなげば、キッチンに限らずどこでもすぐに使用可能。少人