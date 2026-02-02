2月に入りました。先週、寒波がピークを迎えたとの報告はあるものの、まだまだ厳しい寒さが続いています。こんな時期は、冷え切った体を内側から温めてくれるフードやドリンクは、ほんとうに頼りになる存在ですね。身近にあるコンビニの店頭にも、様々な新商品が到着しています。2026年2月の新商品5選まとめ(2月3日〜2月9日)ファミリーマート2026年2月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの