櫻坂46の14thシングル「The growing up train」（3月11日発売）のフォーメーションが、1日放送の『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京／毎週日曜24時50分）で発表され、二期生の藤吉夏鈴がセンターを務めることが明らかになった。【写真】センターを務める藤吉夏鈴藤吉が表題曲センターを務めるのは、6thシングル「Start over!」以来、約2年9ヵ月ぶり2度目。また、昨年4月に加入した四期生から浅井恋乃未、佐藤愛桜、山川宇