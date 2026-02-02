山下リオが主演するホラー映画『遺愛』が、6月に全国公開されることが決まった。併せて、海外版ビジュアルと特報映像が解禁となった。【動画】呪われているのか？それともナニカを呪ってしまったのか？『遺愛』30秒特報監督・酒井善三と企画プロデュース・大森時生（テレビ東京）がタッグを組んだ本作は、恐怖や呪いを新たな視点かつ斬新な解釈で描く。父の死を機に実家へ戻り、母の介護を始めた佳奈。母との時間を取り戻