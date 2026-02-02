ベン・キングズレーが主演するマーク・タートルトーブ監督の映画『カミング・ホーム』が、3月20日より全国順次公開となることが決まった。併せて、ポスタービジュアル、予告編、場面写真10点が解禁された。【動画】共感度100％の感動作『カミング・ホーム』予告編本作は、年老いた3人が謎の飛行物体を目撃したことをきっかけに、忘れかけていた人生の喜びを取り戻し、やがて自らの“これからの人生”と向き合っていく姿を描く