◆第７６回東京新聞杯・Ｇ３（２月８日、東京競馬場・芝１６００メートル）ラヴァンダ（牝５歳、栗東・中村直也厩舎、父シルバーステート）は前走がまさかの１６着大敗。土屋助手は「スタートして、（他馬と）接触して、噛んでしまったからね」と冷静に振り返る。今回は昨春に府中牝馬Ｓで３着、秋にはアイルランドＴで重賞初タイトルをつかんだ府中に舞台は移る。「先週びっしりやったけど、冬場特有というか、ちょっと重い。