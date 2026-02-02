ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２日、長岡秀樹（２４）、内山壮真（２３）の“そまひで”コンビを熱血指導した。全体練習後にサブグラウンドで行われた長岡、内山の特守に池山監督が現れた。赤いグラブを手にして身振り手振りを交えながら、約１時間、捕球の仕方などを指導。「グラブの面の向きをしっかり打球に向けるという話をされました」と内山。サイズが７センチ大きくなった拡大ベースの併殺時の踏み方についても意見