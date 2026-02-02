映画「太陽を盗んだ男」で知られる映画監督の長谷川和彦氏が１月31日に多臓器不全のため都内の病院で死去したことが1日に報じられた。80歳だった。同作は1979年の公開後も劇場での再上映、ビデオやＤＶＤ、ＣＳ放送、配信などで幅広い世代にインパクトを残してきた。自身は生涯を通じて新作への意欲を公言していたが、その夢はかなわなかった。3年前の現場で、長谷川氏が映画人として吐露した言葉を振り返った。 【写真】喜寿に