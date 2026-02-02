2月2日は福岡では久しぶりの雨となりましたが、実は1月22日から12日間連続で乾燥注意報が発表されていました。乾燥した空気の影響で相次いだのは「飛び火」による火災です。 北九州市門司区では2日、地元の子どもたちに火事や地震から身を守ってもらうための防災イベントが開かれました。■司会者「（火事の時は）外へ避難するのがいいと思う人？」■子どもたち「はーい！」この日までの12日間、福岡県内では毎日、乾燥注