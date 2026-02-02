山形県酒田市の離島・飛島では2日、期日前投票が行われました。しかし、酒田港を結ぶ定期船が欠航したため、投票箱を運ぶことができず、島内に保管されました。酒田市飛島では2日午前7時から正午まで衆院選の期日前投票が行われました。しかし、飛島と酒田港を結ぶ定期船「とびしま」が2日も欠航したため、終了後の投票箱の輸送ができなくなっています。市選管によりますと、投票したのは島民と島内で仕事をしている人などあわせて