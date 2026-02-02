山形県選挙区にあわせて10人が立候補している今回の衆議院議員選挙です。真冬の超短期決戦が繰り広げられる中、今回の選挙の争点や投票するためのポイントを専門家に聞きました。衆院選公示から2月3日で1週間となります。候補者たちは公示後初の週末となった1月31日と2月1日も各地で選挙活動を繰り広げました。一方、投開票日までは1週間を切り、選挙戦も後半に突入します。今回の衆院選の争点について、拓殖大学の河村和徳教授は