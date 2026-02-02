山形県尾花沢市で、投げ入れた雪を河川に押し流す「流雪溝」の監視システムが導入されました。監視システムの整備に向けた協定の締結式が行われ、市長らが協定書を交わしました。流雪溝は積もった雪を投げ入れ、河川へと押し流す水路です。尾花沢市では雪やゴミなどによる詰まりや点検作業に人手と時間が割かれていることから、県内で初めて監視システムの導入を決めました。監視システムは1月中旬から運用と実証実験が始まり、29