1月11日午前8時57分、対局室は異様な緊迫感にあふれていた。【画像】「こんな光景は初めてだ…」中継カメラには映らなかった、王将戦第1局の舞台裏を写真で見る対局直前は背筋を伸ばして待っているのが普通だ。瞑想している棋士も多い。だが、上座のタイトルホルダーが前傾姿勢で扇子を強く握りしめ、まだ1手も動いていない盤面をにらめば、挑戦者もやや前のめりになり、同じく盤面を凝視している。藤井聡太王将（右）に永瀬拓