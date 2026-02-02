赤ちゃんの遺体を遺棄したとして神戸市北区に住む母親（24歳）が兵庫県警に逮捕された事件をめぐり、母親から相談を受けていた慈恵病院（熊本市）の蓮田健院長が1月29日に兵庫県庁で会見を開いた。「今回の逮捕は理不尽」などと県警に抗議した。 事件が発覚したきっかけは、母親が出産翌日である25日に慈恵病院へメールを送信したことだった。「助けてください」というタイトルのメールには、事情があり誰にも頼れな