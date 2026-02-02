男子スキージャンプ日本代表の二階堂蓮選手が、日本時間2日に行われたW杯ヴィリンゲン大会で大ジャンプを披露し、2位となりました。二階堂選手は1回目142メートルを記録し7位となると、2回目で152.5メートルの大ジャンプを披露。合計261.3ポイントで暫定1位に躍り出ます。それでもその後、1回目147メートルでトップだったドメン・プレブツ選手が2回目で152メートルを記録。飛距離は二階堂選手に及びませんでしたが、トップに立つ目